A Cernobbio le alternative di un’economia diversa

Il 3 settembre 2022, in contemporanea con il tradizionale appuntamento dell’establishment finanziario ed economico organizzato dallo Studio Ambrosetti, si è tenuta l’Altra Cernobbio, l’evento organizzato da Sbilanciamoci! in collaborazione con Arci Como, CGIL Lombardia e il supporto dei media partner Radio Popolare e Ecoinformazione. A distanza di poche decine di metri dalla Villa d’Este sede del forum Ambrosetti, presso il Cine-Oratorio San Giuseppe di Cernobbio, durante tutta la giornata di sabato 150 rappresentanti di oltre 40 associazioni della Campagna Sbilanciamoci!, comitati, organismi della società civile e organizzazioni sindacali si sono incontrati per dar voce all’alternativa civica.

Sono intervenuti molti delegati dei settori della logistica, metalmeccanici, socio-sanitari, trasportatori e dirigenti della CGIL, i direttori di Oxfam Roberto Barbieri e Greenpeace Giuseppe Onufrio, il ministro Enrico Giovannini, l’ex ministro Rosy Bindi, Alex Zanotelli e altri esponenti delle associazioni come il WWF, Legambiente, Forum Diseguaglianze e Diversità e Medicina Democratica.

Durante l’evento molte le proposte avanzate da Sbilanciamoci!: la campagna “Tax the Rich” per tassare le grandi ricchezze, l’obiettivo di portare i finanziamenti della sanità al 7% del PIL, la riduzione del 20% delle spese militari, l’istruzione pubblica per tutti, un piano del lavoro, il salario minimo. Proposte che sono state sostenute e arricchite dai contributi dei vari relatori invitati ad intervenire durante le 5 sessioni della giornata: un’economia per la giustizia e il lavoro; per l’eguaglianza e la solidarietà; per le persone e i diritti; per il pianeta; per la pace.

“Le alternative sono possibili: servono politiche industriali per la riconversione ecologica dell’economia e per un nuovo modello di sviluppo fondato sui diritti e l’eguaglianza.“ ha dichiarato Giulio Marcon, portavoce della Campagna Sbilanciamoci! che ha aperto e chiuso la giornata insieme a Danilo Lillia, del circolo Arci Terra e Libertà. “E’ stata un’Altra Cernobbio densa di contenuti e partecipata. E’ necessario più che mai mantenere aperti spazi di democrazia come questi.”

Infine, tra i prossimi appuntamenti lanciati: il 21 settembre 2022 ci sarà la mobilitazione contro la guerra in occasione della Giornata della pace e dell’assemblea generale delle Nazioni Unite, e il 23 settembre 2022, con la partecipazione alla mobilitazione in tutte le città di Fridays for Future.