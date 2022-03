Il prossimo 25 marzo si terrà a Torino, nella sede della Camera del Lavoro, il convegno “Mobilità sostenibile al lavoro”, un’iniziativa che mette a confronto sindacato, organizzazioni ambientaliste e istituzioni sul futuro del settore dell’automotive e della mobilità.

Il prossimo 25 marzo 2022 si terrà a Torino, nella sede della Camera del Lavoro, il convegno “Mobilità sostenibile al lavoro”, organizzato da CGIL Piemonte e FIOM Piemonte, Campagna Sbilanciamoci!, WWF, Legambiente, Kyoto Club, Transport & Environment, Motus E.

Si tratta del seguito di una iniziativa già tenutasi nel 2020 e che mette a confronto sindacato, organizzazioni ambientaliste e istituzioni sul futuro del settore dell’automotive e della mobilità, nella prospettiva già in atto della transizione ecologica in Europa.

Con questo incontro intendiamo portare avanti il confronto e il lavoro comune di associazioni ambientaliste ed organizzazioni sindacali e confrontarci con le istituzioni del nostro paese per imprimere una necessaria accelerazione per politiche pubbliche che vadano nella direzione di scelte coerenti e sostanziali: verso un modello di sviluppo che – cogliendo le opportunità rappresentate da Next Generation EU e del PNRR – diano nuova linfa e opportunità al settore dell’automotive e della mobilità sostenibile nella direzione della transizione ecologica e del buon lavoro.

Il programma

I sessione – Stop ai motori a combustione al 2035 un appuntamento da preparare

Decarbonizzare l’Europa e l’Italia: come cambierà l’automotive

Coordinano: Giulio Marcon e Giorgio Airaudo



Introduce: Monica Frassoni (Green Italia),

(Green Italia), Paolo Gentiloni* (Commissario europeo)

(Commissario europeo) Michele De Palma (Segreteria nazionale FIOM, responsabile settore Auto)

(Segreteria nazionale FIOM, responsabile settore Auto) Gianni Silvestrini (Direttore scientifico di Kyoto Club)

(Direttore scientifico di Kyoto Club) Luca Mercalli* (Metereologo)

II sessione – Politiche pubbliche per la mobilità sostenibile e l’elettrificazione dei veicoli in Italia

Sostenere la rivoluzione verde nel settore dei trasporti e della mobilità

Coordinano: Andrea Poggio e Mariagrazia Midulla

Introduce: Anna Donati (Coordinatrice Mobilità sostenibile di Kyoto Club)

(Coordinatrice Mobilità sostenibile di Kyoto Club) Enrico Giovannini (Ministro per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili)

(Ministro per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili) Antonio Liguori (Presidente Industria Italiana Autobus)

(Presidente Industria Italiana Autobus) Chiara Foglietta* (Assessore alla mobilità Comune di Torino)

III sessione – La politica industriale che serve

L’automotive e la mobilità locale del Paese

Coordinano: Matteo Lucchese e Valter Vergnano

Introduce: Francesco Naso (Segretario Generale – Motus E

(Segretario Generale – Motus E Gilberto Pichetto Fratin (Vice ministro MISE)

(Vice ministro MISE) Matteo Gaddi (Fondazione Sabattini)

(Fondazione Sabattini) Annamaria Simonazzi (Università di Roma)

(Università di Roma) Silvia Bodoardo (Politecnico di Torino)

(Politecnico di Torino) Omar Imberti (Coordinatore Gruppo E-Mobility di Anie)

IV sessione – La giusta transizione

Le proposte per la mobilità sostenibile

Coordinano: Giulio Marcon e Giorgio Airaudo

Introduce: Veronica Aneris (Transport & Environment)

(Transport & Environment) Francesca Re David (Segretaria generale della FIOM)

(Segretaria generale della FIOM) Mariagrazia Midulla (Responsabile Clima ed Energia WWF)

(Responsabile Clima ed Energia WWF) Stefano Ciafani (Presidente di Legambiente)

Partecipano ed intervengono: Maurizio Landini (Segretario generale della CGIL), Stefano Lo Russo (Sindaco di Torino)

* in attesa di conferma