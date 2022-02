Il complesso militare-industriale russo controllato dallo Stato

Nell’intricato scenario della crisi tra Ucraina e Russia val la pena evidenziare il ruolo importante del complesso militare-industriale russo. Da Valori.it

Nell’intricato scenario della crisi tra Ucraina e Russia val la pena evidenziare il ruolo importante (anche di “spinta” verso il conflitto armato) del complesso militare-industriale russo, controllato dallo Stato.

La maggior parte dei produttori russi di armamenti è controllata dallo Stato, sia direttamente che tramite partecipazioni societarie. La principale è la Rostec, nel cui ambito si collocano tra gli altri Russian Helicopters e Kalashnikov Concern. Sotto il controllo di Rostec c’è anche la holding aeronautica United Aircraft Corporation, che produce aerei di marchi noticome Ilyushin, Sukhoi, Tupolev, Yakovlev… ancora oggi (come per altre tipologie di armamenti) la spina dorsale dei sistemi d’arma delle Forze Armate russe.

Il principale produttore di armi russo è però il conglomerato Almaz-Antey, anch’esso figlio di “risistemazioni” volute da Putin. Che si colloca nella Top20 delle maggiori compagnie di produzione militare al mondo, come si vede dai dati elaborati dal SIPRI di Stoccolma. Tra i suoi prodotti troviamo sistemi di difesa e guida, missili da crociera, sistemi di navigazione, armi leggere, droni, artiglieria navale e terrestre… Insomma il cuore vero della produzione armiera russa.

Un comparto industriale ed economico cruciale per la Russia

Complessivamente stiamo parlando di un comparto industriale ed economico davvero cruciale per il Paese. Tra i 2 e i 3 milioni di occupati, forse il 20% di tutta la produzione manifatturiera della Russia. Che non a caso il governo di Putin ha voluto rilanciare fortemente. Ovviamente oltre alla necessità di controllare una parte rilevante dell’economia interna, il rafforzamento strategico dell’industria militare aveva anche una motivazione di spinta all’export (per rilevanza economica ma anche politica). Gia ora la Russia è seconda nel mondo solo agli USA, come si vede dall’immagine sottostante.

