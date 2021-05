Il 21 maggio un nuovo evento sul monitoraggio civico

Il prossimo venerdì 21 maggio un nuovo appuntamento online con il monitoraggio civico dei fondi europei per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile. Al centro, il confronto con i decision makers sui risultati dei primi progetti monitorati e una tavola rotonda con dodici realtà della società civile italiana.

Proseguono con un nuovo evento online il prossimo venerdì 21 maggio, dalle 14 alle 17, le iniziative del progetto di Lunaria e Monithon – con il sostegno, tra gli altri, della Campagna Sbilanciamoci! – “Una rete nazionale di monitoraggio civico dei fondi europei per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile”. L’evento rappresenta la seconda tappa del percorso avviatosi con il webinar dello scorso 16 aprile, integrandone e completandone contenuti e obiettivi (il programma completo è disponibile qui).

I risultati dell’evento del 16 aprile

Oltre 170 persone da tutta Italia hanno preso parte all’evento online dello scorso 16 aprile (qui un breve report e il link per rivederlo): studenti medi e universitari, attivisti delle organizzazioni e reti della società civile, giornalisti ed esperti, rappresentanti istituzionali a livello locale, regionale e nazionale, cittadini attivi.

Nel corso della giornata è stata offerta ai partecipanti una formazione sul monitoraggio civico dei fondi europei sull’ambiente e lo sviluppo sostenibile e, contestualmente, è stata presentata una nuova piattaforma web – il Project Finder – che consente di scoprire i progetti finanziati in campo ambientale in tutta Italia: attraverso la mappa interattiva si possono cercare i progetti finanziati città per città, quartiere per quartiere. Si tratta di oltre 7mila progetti, per un valore di circa 8,9 miliardi di euro, finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nel periodo 2014-2020 sui temi dell’ambiente, dell’energia, della mobilità sostenibile e della valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Tra i progetti vi sono, ad esempio, quelli relativi a efficientamento energetico degli edifici pubblici e delle imprese, piste ciclabili e percorsi pedonali, prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e dei cambiamenti climatici, gestione del ciclo dei rifiuti, ammodernamento delle reti idriche, trattamento delle acque reflue, tutela della biodiversità, valorizzazione del patrimonio ambientale e naturale.

Lunaria e Monithon si propongono di fornire supporto e accompagnamento ai gruppi e alle organizzazioni civiche che vogliano intraprendere iniziative di monitoraggio civico dei progetti ambientali: a tal fine sono stati creati un gruppo Facebook e una mailing list. Inoltre, l’Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane, le Autorità di Gestione dei POR FESR di ben sei Regioni (Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Sardegna, Sicilia, Toscana) e lo Europe Direct di Regione Lombardia si sono messi a disposizione per fornire informazioni e assistenza ai gruppi di monitoraggio civico che monitoreranno i progetti finanziati con i fondi del PON Metro 2014-2020 o dei POR FESR 2014-2020 in questi territori: un’ottima notizia, che consente di compiere un importante passo in avanti nell’apertura di uno spazio di dialogo strutturato con i decisori.

Il programma del 21 maggio

L’evento in programma il prossimo venerdì 21 maggio (chi è interessato a partecipare può farlo iscrivendosi a questo link) si aprirà con la presentazione dei risultati preliminari dei monitoraggi civici dei progetti ambientali finanziati dal PON Città Metropolitane e avviati nel capoluogo piemontese – dopo la formazione del 16 aprile – da sei gruppi di studenti del Laboratorio “Politiche di coesione europea e strategie di comunicazione per i territori” dell’Università di Torino, coordinato da Alba Garavet. Questi risultati saranno discussi in un confronto, moderato da Luigi Reggi di Monithon, con Willebrordus Slujters e Andrea Mancini della Direzione Generale per la Politica regionale e urbana della Commissione Europea e con Giorgio Martini, Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020.

L’evento si chiuderà con una tavola rotonda, moderata dal portavoce della Campagna Sbilanciamoci! Giulio Marcon, tra gli esponenti di dodici importanti organizzazioni e reti della società civile italiana volta a gettare le basi per la costituzione di una rete nazionale di monitoraggio civico dei fondi europei per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile, identificando obiettivi strategici e un programma, degli strumenti e una metodologia di lavoro comuni.

Prenderanno parte alla tavola rotonda: Sergio Andreis (direttore di Kyoto Club), Gianluca Catullo (responsabile Habitat e Specie del WWF Italia), Sabina De Luca (rappresentante del Forum Disuguaglianze Diversità), Anna Donati (portavoce dell’Alleanza per la Mobilità Dolce), Paola Dottor (vicedirettrice di Transparency International Italia), Emanuele Genovese (responsabile della sezione italiana di Fridays For Future), Anna Lisa Mandorino (segretaria generale di Cittadinanzattiva), Maria Maranò (rappresentante della segreteria nazionale di Legambiente), Luigi Reggi (presidente di Monithon), Sara Vegni (coordinatrice della Resilience Unit di ActionAid) e Duccio Zola (vice-presidente di Lunaria).

Chiunque sia interessato a ricevere ulteriori informazioni sull’evento del 21 maggio e sul progetto di Lunaria e Monithon, può scrivere a: retemonitoraggiocivico@gmail.com