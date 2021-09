Gli effetti delle politiche di bilancio del Campidoglio (2016-2021): il Rapporto di Sbilanciamoci! e Cgil Roma e Lazio

Gli effetti delle politiche di bilancio del Campidoglio (2016-2021): il 30 settembre alle ore 14,30 presso la sala Soldini della FILT in P.za Vittorio 113, presentazione del report realizzato da Sbilanciamoci e Cgil di Roma e del Lazio.

Contribuire a fornire maggiori elementi di conoscenza sull’operato e i risultati raggiunti dalla giunta comunale guidata dalla sindaca Virginia Raggi negli ultimi cinque anni. E’ questo l’obiettivo della ricerca curata da Sbilanciamoci! e Cgil di Roma e del Lazio che sarà presentata giovedì 30 settembre, a partire dalle ore 14.30, nella sede della Filt Cgil regionale in Piazza Vittorio Emanuele II 113 (sala Soldini).

Il report, che offre anche elementi di confronto con altre metropoli, in particolare Milano e Napoli, e le cosiddette ‘grandi città’, si è focalizzato sugli investimenti, le entrate, le politiche sociali, le politiche del territorio e ambientali, la casa, i trasporti per analizzare in profondità le scelte operate dal Campidoglio, le misure varate e i loro effetti.

Dallo studio emerge come la pandemia da Covid-19 abbia reso manifeste le fragilità della Capitale. Problematiche alle quali l’azione amministrativa degli ultimi cinque anni non ha saputo offrire risposte adeguate in termini di protezione sociale e di ripensamento del suo tessuto economico e imprenditoriale.

All’iniziativa, che si aprirà con la presentazione del report da parte di Grazia Naletto di Sbilanciamoci!, parteciperanno il portavoce della Campagna Sbilanciamoci! Giulio Marcon, il segretario generale della Filt Cgil di Roma e del Lazio Eugenio Stanziale, il segretario della Fp Cgil regionale Giovanni Alfonsi e il segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio Michele Azzola.