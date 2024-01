Due giorni a Torino con l’Alleanza Clima Lavoro

“Mobilità sostenibile al lavoro”: il prossimo 25-26 gennaio a Torino, presso la Camera del Lavoro in via Carlo Pedrotti 5, si terrà la terza edizione del convegno dell’Alleanza Clima Lavoro dedicato ai temi e alle politiche per la mobilità sostenibile e la giusta transizione: tutte le info e il programma.

Un convegno a Torino, il prossimo giovedì 25 e venerdì 26 gennaio, dedicato alla mobilità sostenibile e alla giusta transizione ambientale e sociale: dopo il successo delle due edizioni del 2020 e del 2022, torna “Mobilità sostenibile al lavoro”, l’evento promosso e organizzato dall’Alleanza Clima Lavoro.

Nel corso della due giorni trentacinque relatori – rappresentanti istituzionali, esponenti di organizzazioni sindacali, imprenditoriali e ambientaliste, esperti e accademici – si alterneranno sul palco della Camera del Lavoro del capoluogo piemontese, in via Carlo Pedrotti 5, per parlare di temi, problemi e opportunità cruciali per il nostro paese: il futuro green dell’automobile e le prospettive produttive e occupazionali del settore automotive, la decarbonizzazione dei trasporti e la nuova mobilità nelle nostre città, l’economia circolare e le buone pratiche di sostenibilità, le politiche per la transizione ecologica e il lavoro di fronte all’avvento della rivoluzione tecnologica legata all’elettrico e al digitale.

Si parte nel pomeriggio di giovedì 25 gennaio, dalle 15.30: dopo l’apertura dei lavori, le proposte dell’Alleanza Clima Lavoro sulla mobilità e l’occupazione saranno discusse nella sessione “Un piano del lavoro verde per mobilità e città sostenibili”, coordinata da Veronica Aneris (Alleanza Clima Lavoro) e Giulio Marcon (Campagna Sbilanciamoci!), con gli interventi di Mariagrazia Midulla, Responsabile Clima ed Energia del WWF Italia, Anna Donati, Coordinatrice del gruppo di lavoro “Mobilità sostenibile” di Kyoto Club, Massimo Ciuffini, Coordinatore dell’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility e Simone D’Alessandro, economista dell’Università di Pisa.

A seguire, la sessione “La giusta transizione: inclusiva, solidale, sostenibile”, coordinata da Anna Poggio (CGIL Piemonte), verterà sulle politiche pubbliche necessarie a cambiare il nostro modello di sviluppo verso un’economia sostenibile e fossil-free: la sessione sarà animata da Andrea Poggio, Responsabile Mobilità sostenibile di Legambiente, Giovanni Mininni, Segretario generale della FLAI-CGIL, Gianni Silvestrini, Direttore scientifico di Kyoto Club, Rossella Muroni, Presidente dell’Associazione Nuove Ri-Generazioni, Silvia Bodoardo, chimica del Politecnico di Torino e Luca Sardo, Portavoce di Fridays for Future Torino.

La mattinata del giorno seguente, venerdì 26 gennaio, sarà centrata sull’automobile. Alla prima sessione “Il futuro dell’auto nella transizione all’elettrico. Come cambiano la produzione, le imprese, il lavoro”, coordinata da Samuele Lodi (FIOM-CGIL), prenderanno parte Giuseppe Giulio Calabrese, Responsabile scientifico dell’Osservatorio TEA e ricercatore del CNR-IRCrES, Luca Ciferri, Associate Publisher and Editor di Automotive News Europe, Anna Novaresio, economista dell’Università di Torino e del CNR-IRCrES, Hua WANG e Chuanjuan WU, economisti della Emlyon Business School.

I temi di questa sessione saranno ripresi e declinati nella tavola rotonda seguente, “La politica industriale per l’automotive italiano”, che vedrà riuniti – con il coordinamento di Giorgio Airaudo (CGIL Piemonte) e Veronica Aneris – Michele De Palma, Segretario generale della FIOM-CGIL, Federico Visentin, Presidente di Federmeccanica, Gianmarco Giorda, Direttore generale di ANFIA, Enrico Giovannini, Direttore scientifico di ASviS-Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ed ex Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Annamaria Simonazzi, Presidente della Fondazione Giacomo Brodolini, Davide Bubbico, ecomomista dell’Università degli Studi di Salerno e Francesco Naso, Segretario generale di Motus-E.

Il pomeriggio del 26 gennaio sarà invece aperto dalla sessione sull’elettrificazione (e la contestuale decarbonizzazione) del Paese dal titolo “Per un’Italia elettrica: politiche, investimenti, sfide”, coordinata da Rachele Gonnelli (Alleanza Clima Lavoro), con Ilvo Sorrentino, Segretario nazionale della FILCTEM-CGIL, Andrea Boraschi, Direttore di Transport&Environment Italia, Riccardo Lama, Responsabile Fibra ottica e Mobilità elettrica di E-Distribuzione, Alessandro Giannì, Direttore delle Campagne di Greenpeace Italia e Francesco Gattiglio, Director EU External Affairs di Albermarle Corporation.

La due giorni torinese si concluderà con la tavola rotonda intitolata “Il governo della transizione”, nella quale il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio si confronterà sulle questioni ambientali e le ricadute sociali, economiche e occupazionali della transizione con l’ex Ministro Enrico Giovannini, il Presidente di Legambiente Stefano Ciafani, il Segretario FIOM Michele De Palma e alcuni esponenti del Comitato di indirizzo dell’Alleanza Clima Lavoro: Monica Frassoni (Presidente della European Alliance to Save Energy), Mariagrazia Midulla, Andrea Boraschi e Alessandro Giannì.

Appuntamento a Torino il prossimo 25-26 gennaio, dunque: l’ingresso al convegno è libero, ed è prevista una diretta streaming integrale sui canali social e sul sito di Collettiva per chi non potesse parteciparvi di persona.

Il programma del convegno

Giovedì 25 gennaio

Ore 15.30-16.00

Apertura dei lavori

Giorgio Airaudo • Segretario generale della CGIL Piemonte

Giulio Marcon • Portavoce della Campagna Sbilanciamoci!

Ore 16.00-17.45 | Sessione 1

Le proposte dell’Alleanza Clima Lavoro. Un piano del lavoro verde per mobilità e città sostenibili

Coordinano: Veronica Aneris (Alleanza Clima Lavoro) e Giulio Marcon (Campagna Sbilanciamoci!)

Mariagrazia Midulla • Responsabile Clima ed Energia del WWF Italia

Anna Donati • Coordinatrice del gruppo di lavoro “Mobilità sostenibile” di Kyoto Club (in collegamento)

Massimo Ciuffini • Coordinatore dell’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility

Simone D’Alessandro • Università di Pisa

Ore 18.00-19.30 | Sessione 2

La giusta transizione: inclusiva, solidale, sostenibile

Coordina: Anna Poggio (CGIL Piemonte)

Andrea Poggio • Responsabile Mobilità sostenibile di Legambiente

Giovanni Mininni • Segretario generale della FLAI-CGIL

Gianni Silvestrini • Direttore scientifico di Kyoto Club (in collegamento)

Rossella Muroni • Presidente dell’Associazione Nuove Ri-Generazioni

Silvia Bodoardo • Politecnico di Torino

Luca Sardo • Portavoce di Fridays for Future Torino

Venerdì 26 gennaio

Ore 9.00-10.45 | Sessione 3

Il futuro dell’auto nella transizione all’elettrico. Come cambiano la produzione, le imprese, il lavoro

Coordina: Samuele Lodi (FIOM-CGIL)

Giuseppe Giulio Calabrese • Responsabile scientifico dell’Osservatorio TEA e CNR-IRCrES

Luca Ciferri • Associate Publisher and Editor di Automotive News Europe

Anna Novaresio • Università di Torino e CNR-IRCrES

Hua WANG • Emlyon Business School (in collegamento)

Chuanjuan WU • Emlyon Business School (in collegamento)

Ore 11.00-13.00 | Sessione 4

Tavola rotonda. La politica industriale per l’automotive italiano

Coordina: Giorgio Airaudo (CGIL Piemonte) e Veronica Aneris (Alleanza Clima Lavoro)

Michele De Palma • Segretario generale della FIOM-CGIL

Federico Visentin • Presidente di Federmeccanica (in collegamento)

Gianmarco Giorda • Direttore generale di ANFIA

Enrico Giovannini • Direttore scientifico di ASviS-Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, già Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Annamaria Simonazzi • Presidente della Fondazione Giacomo Brodolini

Davide Bubbico • Università degli Studi di Salerno

Francesco Naso • Segretario generale di Motus-E

Ore 13.00-14.00

Pranzo a buffet

Ore 14.00-15.30 | Sessione 5

Per un’Italia elettrica: politiche, investimenti, sfide

Coordina: Rachele Gonnelli (Alleanza Clima Lavoro)

Ilvo Sorrentino • Segretario nazionale della FILCTEM-CGIL

Andrea Boraschi • Direttore di Transport&Environment Italia

Riccardo Lama • Responsabile Fibra ottica e Mobilità elettrica di E-Distribuzione

Alessandro Giannì • Direttore delle Campagne di Greenpeace Italia

Francesco Gattiglio • Director EU External Affairs di Albermarle Corporation

Ore 15.45-18.00 | Sessione 6

Tavola rotonda conclusiva. Il governo della transizione

Coordinano: Giulio Marcon (Campagna Sbilanciamoci!) e Giorgio Airaudo (CGIL Piemonte)

Alberto Cirio • Presidente della Regione Piemonte

Enrico Giovannini • Direttore scientifico di ASviS-Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, già Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Stefano Ciafani • Presidente di Legambiente

Michele De Palma • Segretario generale della FIOM-CGIL

Monica Frassoni • Presidente di EUASE-European Alliance to Save Energy

Mariagrazia Midulla • Responsabile Clima ed Energia del WWF Italia

Andrea Boraschi • Direttore di Transport&Environment Italia

Alessandro Giannì • Direttore delle Campagne di Greenpeace Italia

Ore 18.00

Chiusura dei lavori