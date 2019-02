Socialismo azionario antidoto alle diseguaglianze crescenti

Condivido e si tratta di osservazioni importanti. Affidarsi in certi ambiti al mercato non significa abdicare a favore dell’egoismo individuale e non significa promuovere tale egoismo. Le motivazioni che guidano le persone sui mercati possono essere le più diverse: sono stati ad es. i francescani a sviluppare molti concetti fondamentali per una gestione economica basata sui prezzi e a creare dei fondi finanziari per dare credito a pegno al fine di contrastare la povertà. Il mercato è in alcuni ambiti il migliore meccanismo di coordinamento economico di cui abbiamo conoscenza. Per la società il mercato opera dunque come uno strumento e la proposta di John Roemer dimostra che tale strumento è logicamente compatibile con la proprietà pubblica delle grandi imprese. Questa visione strumentale del mercato è utile anche culturalmente perché dissacra la Grande Istituzione Capitalista dei nostri tempi: il mercato finanziario. Anche quest’ultimo null’altro è che uno strumento che può essere adoperato in modi alternativi per finalità alternative.

Tra le altre proposte, lei analizza il reddito di cittadinanza incondizionato ed esprime un certo scetticismo sulla possibilità che possa costituire il pilastro centrale di una possibile alternativa al capitalismo. Può spiegare perché?

Riassumo brevemente tre ragioni. La prima è di gretta finanza pubblica – il mio pane quotidiano. Affinché il reddito incondizionato emancipi, deve essere di un ammontare tale da permettere, da solo, di superare la soglia di povertà. L’universalizzazione di un tale reddito semplicemente non è finanziabile. La seconda ragione è di ordine etico-sociale. In una società culturalmente ed etnicamente eterogenea il reddito incondizionato può facilmente suscitare reazioni eterogenee, con fasce della popolazione che continuano a lavorare a tempo pieno e grazie alle loro tasse permettono agli oziosi di viverne alle spalle – come gli ebrei ultra-ortodossi in Israele vivono alle spalle dei lavoratori israeliani. La terza ragione afferisce al salto in termini di libertà che si prospetta con la possibilità di vivere tutta la vita senza mai lavorare. Da millenni l’uomo vive nel ritmo del lavoro che ne struttura il tempo. Perciò la libertà dal lavoro deve venire imparata progressivamente. A voler essere ottimisti, il salto da zero a cento potrebbe riuscire giusto ad una minoranza di privilegiati culturali.

Il libro contiene un’analisi dettagliata delle implicazioni di vari sistemi economici dal punto di vista della distribuzione del reddito e della ricchezza. Dedica meno attenzione, invece, alla questione del potere e della sua distribuzione tra classi sociali, non solo nell’agone politico ma anche nella società e nella sfera produttiva. Una radicale modifica dei rapporti di potere sembra tuttavia un obiettivo centrale di progetto di società alternativa, non solo strumentalmente ma anche come valore in sé.