L’Italia, nuovo epicentro della pandemia, ha lezioni per il mondo

Sabato sera, il Primo Ministro italiano, Giuseppe Conte, ha annunciato che hanno “deciso di compiere un altro passo,” per rispondere a quella che ha definito come la crisi più difficile che il Paese abbia vissuto dal secondo dopoguerra.

Questa volta Conte ha fatto sapere, con un altro discorso notturno, che l’Italia chiuderà tutte le sue fabbriche e attività produttive che non siano assolutamente necessarie, un altro enorme sacrificio per l’economia italiana nel tentativo di contenere il virus, proteggere vite umane e mostrare solidarietà con il personale sanitario in prima linea. “Lo Stato c’è”, ha detto, volendo rassicurare i cittadini.

La tragedia che l’Italia sta vivendo rappresenta un monito per gli altri Paesi europei e per gli Stati Uniti, dove il virus sta arrivando con la stessa velocità. Se l’esperienza italiana ha qualcosa da insegnare è che le misure per isolare le aree colpite e per limitare gli spostamenti della popolazione devono essere adottate immediatamente, messe in atto con assoluta chiarezza e fatte rispettare rigorosamente.