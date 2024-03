Trenta domande sull’auto elettrica

Pubblicato e liberamente scaricabile il nuovo dossier dell’Alleanza Clima Lavoro, curato dagli esperti di Motus-E: un percorso di lettura agile, esauriente e aggiornato sulla nuova mobilità elettrica, utile anche a sgombrare il campo dalle troppe fake news che inquinano il dibattito pubblico sul tema.

Trenta domande e altrettante risposte sull’auto elettrica, all’interno di un percorso di lettura agile e ricco di informazioni puntuali e aggiornate, corredato da dati ed evidenze scientifiche e da specifici box che richiamano, per chi volesse approfondire gli argomenti trattati, le fonti nazionali e internazionali più autorevoli e accreditate in materia.

È questo il tratto distintivo di “30 domande sull’auto elettrica. Tutte le risposte (e i falsi miti) sulla nuova mobilità”, il nuovo dossier dell’Alleanza Clima Lavoro curato dagli esperti e dai ricercatori di Motus-E. Si tratta di una pubblicazione nata con l’obiettivo di guidare il lettore nella comprensione degli aspetti e delle ricadute più rilevanti di un fenomeno di portata epocale e globale – la nuova mobilità legata appunto all’elettrificazione del trasporto su strada –, aiutandolo al contempo a sgombrare il campo dalle troppe falsità e dagli equivoci che continuano a inquinare il dibattito pubblico e politico sulla transizione ecologica e la decarbonizzazione di uno dei settori più impattanti dal punto di visto della produzione di emissioni inquinanti.

Al centro del dossier vi è dunque – è bene ribadirlo – un tema cruciale tanto per il clima, l’ambiente e la sostenibilità quanto per le sfide, le prospettive e le opportunità di sviluppo economico, industriale, tecnologico e occupazionale nel nostro Paese. Il dossier è liberamente scaricabile, si articola in tre sezioni (domande pratiche, domande sulla tecnologia, domande sull’industria) ed è aperto da un breve testo introduttivo che pubblichiamo qui di seguito, insieme all’indice della pubblicazione. Buona lettura.

L’introduzione del dossier

Il dubbio è un terreno prezioso e fertile, che, come tale, va rispettato e considerato con la massima attenzione. Del resto, può far germogliare curiosità e senso critico, ma anche falsi miti e timori irrazionali.

Di fronte a uno straordinario cambio di paradigma come l’elettrificazione dei trasporti, è naturale che possano nascere dei dubbi. È sano ed è utile che l’avvento di una nuova tecnologia in un settore chiave come la mobilità stimoli interesse, riflessioni e interrogativi. Tuttavia, in un mondo sempre più caratterizzato da folate di informazioni frammentarie e non sempre complete, non è banale individuare fonti rigorose e autorevoli dove trovare le risposte che si cercano.

Da qui nasce l’idea di raccogliere report, studi e approfondimenti che consentano a tutti di analizzare le molteplici sfaccettature della decarbonizzazione della mobilità. L’ambizione, infatti, non è quella di limitarsi a smentire le tante fake news che ancora circolano sull’auto elettrica, ma di mettere a disposizione della collettività un “contenitore” vivo e in costante aggiornamento, che consenta a tutti di accedere a dati ed evidenze scientifiche spesso appannaggio solo di specialisti e addetti ai lavori.

Democratizzare la conoscenza su un tema così importante è essenziale per alimentare un dibattito pubblico serio e consapevole, permettendo a ognuno di farsi una propria idea senza strumentalizzazioni di sorta.

La mobilità elettrica è un megatrend globale che, volenti o nolenti, non può essere ignorato. Un treno che accanto ai ben noti (o forse no?) benefici ambientali porta con sé delle straordinarie opportunità industriali e occupazionali per i Paesi che le sapranno cogliere. Una rivoluzione simile non si costruisce dall’oggi al domani, ma il tempo per riuscire a cavalcare – e non subire – la transizione stringe, ed è per questo che visione e pianificazione dovranno essere i pilastri delle politiche degli anni a venire.

Nelle pagine che seguono potrete trovare quindi 30 domande e altrettante brevi risposte, che hanno il solo compito di sintetizzare all’osso quanto emerge dalle fonti sottostanti, a cui fare riferimento per scendere nel dettaglio dei diversi temi toccati. Argomenti e fonti che verranno ampliati e tenuti aggiornati nel tempo in un’apposita sezione del sito di Motus-E.

Per sgombrare il campo dagli equivoci può essere utile partire subito con un veloce interrogativo. L’auto elettrica è già per tutti? No, non ancora. Oggi può essere una soluzione conveniente per diverse tipologie di automobilisti o aziende, ma come per qualsiasi nuova tecnologia, come avvenne nel passaggio dal cavallo alle carrozze motorizzate, richiederà del tempo per soddisfare a pieno le esigenze di tutti. Basta lasciare che evoluzione tecnologica ed economie di scala facciano il loro corso, in un contesto senza pregiudizi infondati, in cui possa essere la realtà dei fatti a rispondere agli interrogativi, sempre leciti, di tutti i cittadini.

L’indice del dossier

Domande pratiche

Quanta autonomia hanno le auto elettriche? Quanto costano le auto elettriche? Quanto costa ricaricare un veicolo elettrico? Quante colonnine di ricarica a uso pubblico ci sono in Italia? Quanto tempo ci vuole per ricaricare un’auto elettrica? La ricarica dell’auto elettrica conviene perché non si pagano le accise? È possibile fare viaggi lunghi con le auto elettriche? L’elettrificazione può essere adottata per il trasporto merci? Quanto costano i tagliandi delle auto elettriche?

Domande sulla tecnologia

Le auto elettriche emettono davvero meno CO₂ di quelle tradizionali? Le auto elettriche migliorano davvero la qualità dell’aria? Come è prodotta l’energia con cui ricarichiamo le auto elettriche? Che impatto avranno i veicoli a batteria sulla rete elettrica italiana? Le auto elettriche sono sicure? Le auto elettriche hanno un maggior rischio di incendio? Che fine faranno tutte le batterie delle auto elettriche? Che cos’è la seconda vita delle batterie? Come saranno (e quanto costeranno) le batterie del futuro? Auto elettrica vs idrogeno vs e-fuel: qual è la soluzione migliore? Convengono di più i bus elettrici o quelli a idrogeno? Come funziona un motore elettrico? Che differenza c’è tra neutralità tecnologica e pluralità tecnologica?

Domande sull’industria

Cosa succederà all’industria italiana con la crescita dell’auto elettrica? Quante auto elettriche si vendono nel mondo, in Europa e in Italia? Quali sono i piani delle maggiori Case auto per il passaggio all’elettrico? Cosa sta facendo l’Europa per affermarsi nella produzione delle batterie? Come funziona la produzione delle batterie? Quali sono, dove sono e quanto costano le materie prime delle batterie? Come possono contribuire i biofuel alla decarbonizzazione? Come possono contribuire gli e-fuel alla decarbonizzazione?