La Cgil incontra le associazioni

Questo ha già determinato, oltre alla costituzione di un tavolo di confronto comune permanente, una pubblica iniziativa, che si è tenuta a Roma in Piazza Vittorio il 7 ottobre 2021.

Nelle ultime settimane le maggiori organizzazioni sindacali e le reti associative sono state convocate da varie commissioni parlamentari e dal Governo, sulla legge di bilancio, e hanno espresso valutazioni di merito patrimonio della rappresentanza degli interessi generali, dell’esperienza, delle competenze e dell’elaborazione che ognuna di queste importanti e consolidate realtà sociali hanno acquisito nel loro lavoro quotidiano. Su molte questioni poste solo in parte la legge di bilancio risponde positivamente, lasciando irrisolte alcune problematiche strutturali che condizioneranno il futuro del Paese e che riguardano la sostenibilità sociale ed ambientale, in una ottica di equità e solidarietà.

Per condividere le proprie opinioni e ragioni sulla legge di bilancio 2022, con una raccolta delle proposte concrete elaborate, la Cgil e le associazioni si incontreranno in un’iniziativa pubblica che si terrà martedì 14 dicembre 2021, dalle ore 15, presso la sala Fredda, nella sede della CGIL Lazio, in via Buonarroti n°12 a Roma.

Interverranno: Maurizio Landini, Rosy Bindi, Giulio Marcon, Vittorio Cogliati Dezza, e i giovani di Friday For Future e delle organizzazioni studentesche.

L’iniziativa sarà possibile seguirla in diretta su www.collettiva.it

Roma, 13 dicembre 2021