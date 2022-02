Economia e società dopo il Covid-19: un webinar gratuito

Il prossimo martedì 22 febbraio 2022, dalle 16.30 alle 18.30, un webinar del progetto europeo GROWINPRO, con Sbilanciamoci!, per analizzare l’andamento della pandemia, il suo impatto socioeconomico e sanitario, gli scenari futuri. E per declinare le politiche per una giusta ripartenza.

In occasione della pubblicazione degli ultimi risultati delle ricerche sulla pandemia condotte nell’ambito del progetto europeo GROWINPRO – della cui rete di stakeholder della società civile fa parte Sbilanciamoci! –, il prossimo martedì 22 febbraio 2022, dalle 16.30 alle 18.30, si terrà il webinar “Envisioning post-pandemic times. Economy and society after the COVID-19”.

L’obiettivo dell’evento online è di analizzare e discutere una serie di questioni cruciali sulla pandemia e gli scenari che ci attendono nel prossimo futuro: dall’andamento delle campagne di vaccinazione al tema dei brevetti e del ruolo di Big Pharma, dalla risposta dei sistemi sanitari pubblici di fronte alla crisi pandemica fino al nodo dell’aumento esponenziale delle disuguaglianze socioeconomiche e alle ricette politiche da adottare per una giusta ripartenza in Europa.

Nel corso del webinar si confronteranno ricercatori del progetto, accademici ed esponenti della società civile. In apertura, Maria Enrica Virgillito (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), Nicoletta Dentico (Society for International Development) e Sarah Kaplan (Rotman School of Management – Università di Toronto) parleranno, rispettivamente, del lavoro di ricerca di GROWINPRO sul Covid-19, della “geopolitica del virus” e dell’impatto della pandemia sulle disuguaglianze, in particolare di genere.

A seguire, una tavola rotonda presieduta dal coordinatore di GROWINPRO Andrea Roventini (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa) sulle politiche per il post-Covid ospiterà i contributi del portavoce di Sbilanciamoci! Giulio Marcon, insieme a quelli di Fabrizio Barca (Forum Disuguaglianze Diversità), Marika Frangakis (EuroMemo Group) Giovanni Dosi (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa).

Il webinar si terrà in inglese e sarà trasmesso in diretta su Zoom: clicca qui per iscriverti e ricevere il link all’evento.

Clicca qui per scaricare il programma completo del webinar

*** *** ***

Il programma del webinar

Session 1 • Setting the scene

(chair: Duccio Zola, Lunaria)



GROWINPRO’s research on the pandemic. Topics, results, perspectives

Maria Enrica Virgillito, Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa

Global health, patent rights, and the geopolitics of the virus

Nicoletta Dentico, Society for International Development

The impact of COVID-19 on gender and inequality

Sarah Kaplan, Rotman School of Management – University of Toronto

Session 2 • Roundtable. Policies for post-pandemic times

(chair: Andrea Roventini, Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa)



Giovanni Dosi, Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa

Massimo Florio, University of Milan and Forum on Inequality and Diversity

Marica Frangakis, EuroMemo Group

Giulio Marcon, Sbilanciamoci!

Questions from the public and final replies