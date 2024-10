Dal Lazio alla Sicilia così si cresce con il sole

Fotovoltaico: in Italia il boom continua con il 39,2% di megawatt in più installati nei primi 8 mesi del 2024. Aumentano anche i progetti pronti a partire. Nel primo semestre del ’24, per la prima volta nella storia l’Italia ha prodotto più elettricità da fonti rinnovabili che da fonti fossili. Da Corriere Economia

Questa sarà un’annata di crescita senza precedenti per il solare a livello globale, superando le previsioni più ottimistiche degli esperti. E anche in Italia il boom continua, malgrado le barriere normative. Per il 2024 le stime mondiali oscillano fra i 592 gigawatt di nuova potenza installata, calcolati da Bloomberg New Energy Finance, e i 593 gigawatt previsti dal think tank energetico Ember, con una crescita del 29% sull’anno scorso, che è già stato molto positivo.

L’Italia non è da meno in questo scenario di espansione. Nei primi otto mesi dell’anno, in base ai dati di Terna, la nuova capacità solare installata ha raggiunto quota 4.350 megawatt, con un incremento del 39,2% sullo stesso periodo 2023. A fine agosto, dunque, il parco fotovoltaico italiano aveva raggiunto i 34,6 gigawatt. Il boom va attribuito soprattutto alla crescita della taglia media delle installazioni: si registra un incremento degli impianti delle taglie 20-200 kilowatt e 200 kilowatt-1 megawatt, da attribuire in buona parte al segmento commerciale-industriale, in cui finora sono entrati in esercizio circa 2 gigawatt in più rispetto ai primi otto mesi del 2023.

