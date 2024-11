Stiglitz: il neoliberalismo è un fallimento

Il Nobel Joseph Stiglitz, a partire dal suo nuovo libro “La stada per la libertà”, si dice “d’accordo al 100%” con la lettura di Bernie Sanders sulle cause del trionfo di Trump: stagnazione dei salari, crescita delle diseguaglianze e rabbia verso le élite di entrambi i partiti che hanno spinto per il neoliberismo. Da La […]

«La mia interpretazione di quello che sta accadendo in America e, in misura minore, in molti Paesi, è che l’esperimento del neoliberismo è fallito», dice a «la Lettura»Joseph Stiglitz. Premio Nobel per l’Economia nel 2001, già presidente del Consiglio dei consulenti economici di Bill Clinton durante il suo primo mandato alla Casa Bianca, in seguito chief economist alla Banca mondiale, Stiglitz è una persona che quell’esperimento lo ha vissuto da vicino. Il suo nuovo libro “La strada per la libertà” (Einaudi) ci aiuta a capire alcune ragioni della vittoria di Donald Trump nelle ultime elezioni presidenziali in America.

