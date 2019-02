Trasformazione del lavoro e salute pubblica

Le denunce di malattia “professionale”, nonostante l’importante riduzione di quelle classiche che hanno imperversato nel “secolo del lavoro”, sono state nel 2015 circa 59 mila (quasi mille e 500 in più rispetto al 2014), con un aumento di circa il 24% rispetto al 2011; ne è stata riconosciuta la causa “professionale” nel 34% dei casi; il 63% delle denunce è per malattie del sistema osteo-muscolare, principalmente a carico della colonna e degli arti superiori (cresciute del 46% rispetto al2011), quelle stesse che avrebbero dover avuto un contenimento con la disseminazione di alcune misure “ergonomiche”. I lavoratori deceduti nel 2015 con riconoscimento di malattia professionale sono stati 1.462 (il 27% in meno rispetto al 2011), di cui 470 per silicosi/asbestosi, principalmente per tumori correlati con l’amianto (l’85% è con età al decesso maggiore di 74 anni); un numero questo che in assoluto è superiore a quello dei deceduti per infortuni.

I disturbi psichici riconosciuti nel 2013, in qualche modo relazionabili con lo “stress da lavoro”, nonostante il gran parlare che se ne fa, sono pochissimi (37 casi nel 2013, di cui 20 “disturbi dell’adattamento cronico” e 4 “disturbi post traumatici da stress cronico”. Ci sono differenze “normali” nella denuncia e nel riconoscimento delle malattie “professionali” e sono legate alle diversa distribuzione delle attività produttive e quindi dei rischi ma alcune differenze hanno entità e caratteristiche tali da far pensare che in alcuni territori si “cercano” patologie che in altri vengono invece ignorate o sottovalutate. La “provenienza lavorativa” delle malattie “professionali” riconosciute è prevalentemente industriale (16.544 casi, 77,2%) così distribuite: costruzioni: 3.067 (14,3%); servizi: 1.558 (7,3%); metalmeccanica: 1.469(6,9%); sanità: 797 (3,7%); industria tessile:605; commercio: 534; trasporti: 403; industria del legno: 301; industria chimica: 225. In riferimento al genere risulta di gran lunga più frequente quello maschile (72,9%) mentre i nati fuori di Italia sono rappresentati con il 6,3%.