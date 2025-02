A Torino per una “mobilità sostenibile al lavoro”

Giovedì 13 e venerdì 14 marzo, la quarta edizione del convegno nazionale dell’Alleanza Clima Lavoro: 6 sessioni, 4 gruppi di lavoro e una chiusura dei lavori “eccentrica” per parlare del presente e del futuro della mobilità sostenibile e dell’automotive. Con la giusta transizione come stella polare.

Torna a Torino, dopo le precedenti edizioni del 2020, 2022 e 2024, il convegno nazionale dell’Alleanza Clima Lavoro “Mobilità sostenibile al lavoro”, con 6 sessioni, 4 gruppi di lavoro e 35 relatrici e relatori in programma: appuntamento al Teatro Q77, in Corso Brescia 77, il prossimo giovedì 13 e venerdì 14 marzo 2025. L’ingresso è libero e per chi non potesse partecipare di persona sarà possibile seguire i lavori in diretta streaming sul sito di Collettiva e i canali social di Sbilanciamoci!.

La prima sessione di giovedì 13 marzo alle 10.00 ospiterà un dibattito sui nuovi indirizzi in materia di mobilità sostenibile e decarbonizzazione dei trasporti nell’Unione Europea a tre mesi dall’insediamento della nuova Commissione guidata da Ursula von der Leyen, con gli interventi di Ciarán Cuffe (Co-portavoce European Green Party), Carlo De Grandis (Senior Expert on road mobility and related policies, DG Clima, Commissione Europea), Monica Di Sisto (Ricercatrice Campagna Sbilanciamoci!), Monica Frassoni (Presidente EUASE-European Alliance to Save Energy), Enrico Giovannini (Direttore Scientifico ASviS-Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), Salvatore Marra (Responsabile esteri CGIL).

Alle 13.30, spazio al confronto orizzontale su quattro temi cruciali per l’ecosistema dell’auto e l’elettrificazione dei trasporti, grazie all’avvio di altrettanti gruppi di lavoro che si svolgeranno in parallelo nell’adiacente Camera del Lavoro di Torino, in via Carlo Pedrotti 5. Si parlerà di batterie (relazioni introduttive di Samuele Lodi della FIOM-CGIL e Francesco Naso di Motus-E), materiali critici (relazione introduttiva di Roberta De Carolis dell’ENEA), lavoro e automotive (relazioni introduttive di Edi Lazzi e Gianni Mannori della FIOM di Torino), dazi e multe sull’auto (relazioni introduttive di Andrea Boraschi di Transport&Environment e Dario Guarascio di «Sapienza» Università di Roma).

Dopo la restituzione in plenaria della discussione e dei risultati dei tavoli di lavoro, la giornata del 13 marzo si concluderà con una tavola rotonda – dalle 16.00 alle 18.30 – sulla situazione dell’automotive in Italia e gli interventi per rilanciare le produzioni, tutelare l’occupazione e salvaguardare l’ambiente, con la presenza di Michele De Palma (Segretario Generale FIOM-CGIL), Anna Donati (Coordinatrice Gruppo di Lavoro “Mobilità sostenibile” Kyoto Club), Stefano Franchi (Direttore Generale Federmeccanica), Fabio Pressi (Presidente Motus-E ), Roberto Vavassori (Presidente ANFIA-Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) e Francesco Zirpoli (Direttore Scientifico CAMI-Center for Automotive and Mobility Innovation, Università Ca’ Foscari).

Il tema della politica energetica nel nostro Paese – anche alla luce dell’elevato costo della bolletta per cittadini e imprese – e dello sviluppo delle rinnovabili sarà affrontato venerdì 14 marzo, dalle 9.30, grazie ai contributi di Stefania Crotta (Direttrice Generale Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Katiuscia Eroe (Responsabile Energia Legambiente), Christian Ferrari (Segretario Nazionale CGIL), Alessandro Giannì (Responsabile Relazioni Istituzionali e Scientifiche Greenpeace Italia), Mariagrazia Midulla (Responsabile Clima ed Energia WWF Italia) e Gianni Silvestrini (Direttore Scientifico Kyoto Club).

L’ultima sessione delle ore 11.15 verterà sulla dimensione politica europea e sulle azioni da intraprendere a Bruxelles e a Strasburgo per promuovere la giusta transizione nel campo della mobilità e dei trasporti, con gli interventi di Andrea Boraschi (Direttore Transport&Environment Italia), Alberto Cirio (Presidente Regione Piemonte), Annalisa Corrado (Eurodeputata PD-Gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo), Massimiliano Salini, Eurodeputato Forza Italia-Gruppo del Partito Popolare Europeo), Benedetta Scuderi (Eurodeputata AVS-Gruppo dei Verdi/Alleanza Libera Europea), Pasquale Tridico (Eurodeputato M5S-Gruppo della Sinistra al Parlamento Europeo).

La chiusura “eccentrica” dei lavori del convegno è prevista alle ore 13.15 davanti ai cancelli della Porta 2 dello storico stabilimento di Torino Mirafiori in Corso Enrico Tazzoli 75 – con un servizio gratuito di bus-navetta che garantirà gli spostamenti –, dove l’Alleanza Clima Lavoro incontrerà i lavoratori di Stellantis per confrontarsi sui temi e le proposte per la giusta transizione ambientale e sociale nel settore dell’automotive al centro dell’impegno dell’Alleanza.