L’impegno per la sanità pubblica: le Giornate di Fiesole

Assistiamo a un continuo indebolimento del Ssn, mentre crescono le iniziative per costruire un “secondo pilastro”: fondi sanitari, assicurazioni e welfare aziendale. 130 associazioni hanno presentato un documento per la sanità pubblica. Di tutto ciò, e degli attacchi di Trump all’OMS, se ne discuterà a Fiesole a settembre.

Le politiche per la salute sono nel mezzo di una profonda trasformazione a livello internazionale. Con la presidenza Trump sono arrivati negli ultimi mesi gravi tagli ai finanziamenti per l’Organizzazione mondiale della sanità – che ha avviato una profonda ristrutturazione interna e una riduzione delle proprie attività -, l’annunciata chiusura dell’US AID, che finanziava molti progetti sanitari nel Sud del mondo, la riduzioni dei fondi per i National Institutes of Health, la cancellazione di risorse per le grandi università americane, a cominciare da Harvard (https://www.scienzainrete.it/articolo/fine-di-usaid-fine-di-epoca/eva-benelli/2025-03-31). Sul piano interno, negli Stati Uniti si indeboliscono le attività di sanità pubblica, si attenuano le politiche per le vaccinazioni – a cominciare dal morbillo –, si introducono criteri discriminatori nei finanziamenti alla ricerca biologica e medica.

Queste trasformazioni influenzano il dibattito sulle politiche per la salute in tutto il mondo, con effetti anche per l’Europa e l’Italia. Nel nostro Paese assistiamo a un continuo indebolimento del Servizio sanitario nazionale, mentre crescono le iniziative per costruire un “secondo pilastro” che unisce i fondi sanitari (cosiddetti integrativi, ma ormai sostitutivi del servizio pubblico), le assicurazioni private e il welfare aziendale.

Di fronte a queste derive si è sviluppato un percorso comune di oltre 130 associazioni – da Salute Diritto Fondamentale a Prima la Comunità, dal Gruppo Abele a Cittadinanza attiva – che a fine aprile 2025 ha presentato il documento “Non possiamo restare in silenzio. La società civile per la sanità pubblica” (https://www.saluteinternazionale.info/2025/04/non-possiamo-restare-in-silenzio-la-societa-civile-per-la-sanita-pubblica/) in un incontro al Senato.

Il documento si compone di 10 punti chiave per il rilancio della sanità pubblica e contro l’autonomia differenziata delle Regioni:

1. Il declino del Ssn non è irreversibile.

2. Il Ssn deve poter contare su risorse adeguate.

3. Le risorse devono essere destinate agli ambiti prioritari di intervento,

4. Le politiche del personale non possono continuare ad essere soggette a tetti di spesa.

5. I fondi sanitari devono essere riorientati all’interesse generale.

6. È necessario lo sviluppo e una solida riorganizzazione delle Cure Primarie

7. L’attuazione della riforma dell’assistenza per le persone non autosufficienti non può essere ulteriormente rinviata

8. Il governo dell’assistenza farmaceutica richiede interventi specifici

9. One Health: la salute deve essere considerata in tutte le politiche,

10. La sentenza della Corte costituzionale n. 192 del novembre 2024 sull’autonomia differenziata ha avuto un “massiccio effetto demolitorio” nei confronti della legge Calderoli.

Saranno questi alcuni dei temi al centro della terza edizione dell’appuntamento estivo del Laboratorio su salute e sanità (LABOSS) è alla sua terza edizione. Quest’anno i lavori si concentreranno sulla demografia – e gli effetti sulla salute e il servizio sanitario – e sulla prevenzione, che continua a essere la cenerentola delle politiche sanitarie nonostante la sua fondamentale importanza. Si dedicherà la prima giornata alla discussione sugli scenari attuali, sulle problematiche odierne, sulle scelte politiche che continuano a indebolire il Servizio sanitario pubblico, la cui crisi tuttavia non è inarrestabile.

A questo proposito di grande rilievo è la crescita della partecipazione individuale e collettiva alla difesa, rilancio e potenziamento del Ssn, che ha coinvolto in questi mesi moltissime associazioni e che è al centro di molte iniziative invitate a partecipare al dibattito e confronto. L’ultima mattinata si concluderà con una tavola rotonda sui temi delle politiche internazionali per la salute, a fronte degli inquietanti scenari connessi alle scelte del governo Trump e alle loro conseguenze sulla salute della popolazione americana, sull’assetto sanitario mondiale e in modo specifico sull’Organizzazione mondiale della sanità.

Le giornate di studio, residenziali, saranno impostate con pochi interventi frontali (avendo tutti a disposizione, prima dell’evento, i documenti preparatori) e con molto lavoro di gruppo. L’obiettivo è fare spazio alla riflessione comune, produrre e condividere proposte, promuovere approfondimenti di carattere interdisciplinare e discussione collettiva.

Giornate residenziali di politica sanitaria (3a edizione) – 10-12 Settembre 2025

San Domenico, Fiesole

a cura di LABOSS, Laboratorio salute e sanità, con la collaborazione di Salute diritto fondamentale, Salute internazionale, Sbilanciamoci

Mercoledì 10 settembre

12.00: Saluti e presentazione del Seminario – Chiara Giorgi

13.00: Pranzo

14.00: La sanità italiana: realtà, linee di ricerca, esperienze

La sessione sarà dedicata a valutare cosa è successo in questi ultimi due anni al Servizio Sanitario Nazionale alla luce dei principi e degli aspetti esaminati insieme nei due precedenti seminari di Fiesole. I partecipanti saranno chiamati a condividere le esperienze attraverso cui hanno avuto modo di valutare l’impatto delle principali trasformazioni intervenute e verranno affiancati in questo esercizio dalle associazioni che in questi mesi si stanno mobilitando a difesa del SSN.

A. Lo stato di salute del SSN. 14.00 – 15.30

Introducono: Chiara Giorgi – Giovanna Vicarelli

Coordina: Francesco Pallante

15,30: pausa caffè

B. Le iniziative a sostegno del SSN. 16-17.30

Introducono: Marco Geddes da Filicaia – Luca Negrogno

Coordina: Giuseppe Costa

Giovedì 11 settembre 2025

9.00: Lettura di Massimo Livi Bacci: Un Paese per vecchi, per un paese per giovani

10.00: Le sfide della demografia e le implicazioni per la salute e la sanità

Coordina: Giovanna Vicarelli

Relatori del Position Paper: Marco Arlotti, Nicoletta Dentico, Salvatore Geraci, Gavino Maciocco.

Discussant: Daniele Vignoli, Eralba Cela

13.00: Pranzo

14.00: La Cenerentola del sistema: La prevenzione

Coordina: Stefania Gabriele

Relatori del Position Paper: Carla Ancona, Lucia Bisceglia, Marco Geddes da Filicaia, Mauro Valiani.

Discussant: Francesco Forastiere, Rodolfo Saracci

Venerdì 12 settembre 2025

9.00: La situazione internazionale: le politiche di Trump vs la salute; l’uscita dall’OMS, le ricadute su l’Italia e a livello internazionale.

Coordina e introduce: Pirous Fateh-Moghadam

Nicoletta Dentico, Responsabile Salute Globale del SID.

Alberto Mantovani (Presidente Fondazione Humanitas)*

Don Dante Carraro (Direttore di Medici con l’Africa Cuamm)

*in attesa di conferma

Scarica qui il Modulo di richiesta di partecipazione al Seminario 2025 https://www.saluteinternazionale.info/2025/05/itinerari-di-politiche-per-la-salute-terza-edizione/