Brigate del Lavoro: un’iniziativa contro il caporalato

Sfruttamento nei campi, caporalato, isolamento. Ma anche diritti, dignità, partecipazione. Scegli da che parte stare. Affianca le Brigate del Lavoro della FLAI-CGIL nelle regioni simbolo dello sfruttamento agricolo. Cinque tappe tra settembre e gennaio. L’obiettivo è sempre lo stesso: restituire voce e diritti a chi lavora la terra.

Il settore agricolo europeo è molto spesso teatro di sfruttamento lavorativo, caratterizzato da fenomeni quali il caporalato, lo sfruttamento dei braccianti e altre irregolarità. Nonostante gli sforzi per combattere questi abusi, come l’introduzione della legge 199 del 2016 contro il caporalato, i problemi persistono. I lavoratori infatti, sono spesso isolati nelle loro comunità, ignari dei loro diritti e delle tutele previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, e in molti casi sono vittime di raggiri e privazioni da parte dei caporali.

Nel 2009, la FLAI (Federazione Lavoratori Agroindustria) ha lanciato il progetto “Sindacato di Strada” per entrare in contatto diretto con i lavoratori agricoli, tutelandoli e rappresentandoli attraverso un sindacato mobile che supera le barriere delle tradizionali sedi. Il primo Camper dei Diritti, un vero e proprio ufficio mobile, è stato attrezzato per fornire informazioni, estratti contributivi e assistenza per richieste di assegni familiari direttamente nei luoghi di lavoro. Le Brigate del Lavoro, invece, composte da militanti e dirigenti sindacali, sono il braccio operativo di questa iniziativa, attive durante le principali campagne di raccolta in tutta Italia.

La nostra collaborazione

Negli anni, Sbilanciamoci! e la FLAI-CGIL hanno collaborato a diverse iniziative, uniti dal comune impegno per i diritti dei lavoratori e le lavoratrici e per un’agricoltura solidale, equa e sostenibile. Quest’anno, la FLAI ha deciso di coinvolgere Sbilanciamoci! nell’organizzazione del “Sindacato di Strada”, offrendo la possibilità di affiancare le Brigate del Lavoro nel proprio operato. I volontari saranno fondamentali nel fornire assistenza e diffondere informazioni tra i lavoratori agricoli, specialmente nelle zone dove il caporalato è ancora ben radicato.

Anche Lunaria, che sostiene la Campagna Sbilanciamoci!, ha deciso di aderire all’iniziativa promossa dalla FLAI-CGIL per unirsi alla lotta contro lo sfruttamento dei lavoratori agricoli e in particolare del caporalato. Questa iniziativa favorisce l’integrazione sociale, promuove un’agricoltura sostenibile ed etica e offre opportunità di formazione ai volontari. Collaborando con sindacati e altre associazioni, Lunaria rafforza il suo impegno per una società più giusta e inclusiva, migliorando le condizioni di vita e di lavoro dei più vulnerabili.

Le attività dei volontari

Le attività dei volontari si concentreranno sull’interazione diretta con i lavoratori agricoli, molti dei quali sono migranti. I volontari li raggiungeranno nei campi, nei luoghi di alloggio informali o nei punti di reclutamento, offrendo assistenza sindacale e legale, informazioni sui loro diritti e ascoltando le loro esigenze. Saranno distribuite bottiglie d’acqua con i contatti delle sedi FLAI-CGIL e volantini multilingue con informazioni contrattuali e norme contro lo sfruttamento. Le attività dureranno una settimana, dal lunedì al sabato, con una formazione iniziale prevista per il primo giorno.

I volontari saranno parte di un gruppo di circa 25 persone, suddiviso in 5-6 sottogruppi che opereranno in diverse aree. Il gruppo sarà composto da sindacalisti e attivisti del mondo dell’associazionismo, garantendo una solida base di esperienza e supporto.

I progetti

Codice: FLAI03

Luogo: Bari

Date: 29/09/2025 – 03/10/2025

Posti disponibili: 2

Codice: FLAI04

Luogo: Siena/Grosseto

Date: 29/09/2025 – 03/10/2025

Posti disponibili: 2

Codice: FLAI05

Luogo: Sicilia Occidentale

Date: 20/10/2025 – 25/10/2025

Posti disponibili: 2

Codice: FLAI06

Luogo: Calabria

Date: 24/11/2025 – 28/11/2025

Posti disponibili: 2

Codice: FLAI07

Luogo: Pordenone

Date: 19/01/2026 – 25/01/2026

Posti disponibili: 2

Per iscriverti compila il form!

L’arrivo è previsto entro le 12 del giorno in cui inizia il progetto presso la stazione locale, dove incontreranno i referenti che li accompagneranno alla sede del campo. Le attività previste termineranno la mattina dell’ultimo giorno e il ritorno è previsto per il pomeriggio stesso.

Condizioni logistiche

La FLAI-CGIL coordinerà e offrirà vitto e alloggio in strutture convenzionate vicino ai siti delle attività formative e di intervento. I volontari dovranno raggiungere il luogo del progetto autonomamente e a proprie spese (viaggio per e dal campo sono a carico dei volontari).

Chi può partecipare?

I campi sono aperti a giovani tra i 18 e i 35 anni, con una buona conoscenza dell’italiano e dell’inglese, motivati a contribuire a una causa di giustizia sociale. Per candidarsi è sufficiente compilare l’application form entro la data indicata per ciascun progetto.