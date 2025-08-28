Cgil per Gaza: manifestazione il 6 settembre

Il sindacato rilancia l’impegno umanitario sostenendo l’azione della Global Sumud Flotilla e invita il governo “a schierarsi dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale”. Da Collettiva.it

La Cgil chiama alla mobilitazione nazionale per sabato 6 settembre in tutte le città italiane per chiedere “che si fermi la barbarie in corso” e che il governo italiano “si schieri dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale”. Per questo “invitiamo lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionate, studenti e studentesse, il mondo associativo, artisti, intellettuali e giornalisti a unirsi – si legge in una nota – per chiedere che si fermi la barbarie in corso”.

Non solo denuncia e appelli. La Cgil rilancia il proprio impegno umanitario, sostenendo la Global Sumud Flotilla , iniziativa nonviolenta nata dal basso per rompere l’embargo e l’isolamento della popolazione palestinese.