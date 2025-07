A Cernobbio per il “Peace Deal”

L’alternativa del popolo della Pace al riarmo: il 5 e 6 settembre il Forum della “Altra Cernobbio” promosso da Sbilanciamoci! e Rete Pace Disarmo

Un appuntamento che parte da analisi e confronto sulla situazione attuale ma che ha come obiettivo la definizione e il lancio di percorsi di azione condivisa. Per non arrendersi all’idea che le scelte di riarmo e militarizzazione siano divenute imprescindibili e addirittura “obbligatorie”, ma portare al centro del dibattito una prospettiva di pace positiva e giustizia sociale. Perché all’Europa e al mondo serve un “Peace deal” capace di proteggere popoli, comunità, ambiente, democrazia dalle scelte rapaci degli interessi armati.

Saranno questi i contenuti, cruciali e non più rimandabili del Forum nazionale: “ADDIO ALLE ARMI. Idee e proposte in movimento contro il riarmo e le guerre” promosso da Sbilanciamoci! e Rete Italiana Pace Disarmo (in collaborazione con ARCI Como) per il 5 e 6 settembre prossimi, negli stessi giorni in cui si svolge il seminario dello Studio Ambrosetti.

Oltre 50 relatori e più di 200 rappresentanti delle organizzazioni della società civile italiana che lavora per giustizia e diritti si confronteranno per due giorni sull’analisi critica ai progetti di riarmo e sulle costruzioni di possibili alternative per una politica di pace, di cooperazione internazionale, di sicurezza comune e condivisa.

“In Europa – affermano Sergio Bassoli, coordinatore dell’Esecutivo della Rete Pace e Disarmo, e Giulio Marcon, Portavoce di Sbilanciamoci! – con il programma di ReArm Europe, il Green Deal viene messo in soffitta a favore di un War Deal che alimenta i pericoli di guerra e favorisce il business delle armi. Ci sarebbe bisogno invece di un Peace Deal che rafforzi la democrazia diminuisca il tasso di conflittualità e l’insicurezza globali, invece in continua e pericolosa crescita. Serve un’economia sostenibile fondata su diritti, lavoro, ambiente. Questa è la vera priorità, questa è la base di una Pace positiva che non potrà mai venire dalle armi”.

Al Forum promosso Sbilanciamoci e Rete Pace e Disarmo parteciperanno presidenti ed esponenti di ACLI, Pax Christi, ARCI, ANPI, Emergency, Movimento dei Focolari, Movimento Nonviolento, CGIL nazionale e territoriale, Legambiente, Greenpeace Italia, Assopace Palestina, Fondazione PerugiaAssisi per la cultura della Pace, Libertà e Giustizia, ricercatori, analisti, docenti universitari.

L’edizione di quest’anno del forum “Altra Cernobbio” si apre poi al confronto con il Governo e le forze politiche, tutte invitate. Al momento hanno confermato la loro partecipazione: Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Elly Schlein, Maurizio Acerbo.

Per iscriversi: Compila il modulo online

Informazioni pratiche: Scarica il PDF

VENERDI 5 SETTEMBRE

Ore 16.30 – 16.45 saluti e introduzioni:

Danilo Lillia , ANPI Como

, ANPI Como Giulio Marcon, Portavoce di Sbilanciamoci!

Prima Sessione, ore 16.45 – 17.30

Le cause della guerra e del riarmo

Come stanno cambiando il mondo e l’Europa

L’analisi delle cause, le dinamiche, le politiche della guerra e del riarmo (in Italia e in Europa). Lo scenario attuale mondiale e delle relazioni internazionali nel contesto delle guerre in corso

Intervengono:

Marco Mascia , Università di Padova

, Università di Padova Francesco Strazzari, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

Seconda Sessione, ore 17.30 – 20.00

La pace e la politica

I pacifisti incontrano i partiti e i parlamentari

Le scelte e le iniziative della politica per la pace e il disarmo. La legge di bilancio 2026 e RearmEurope, le proposte dei pacifisti e le risposte dei partiti e dei parlamentari

Coordinano:

Sergio Bassoli , Coordinatore dell’Esecutivo di Rete Pace e Disarmo

, Coordinatore dell’Esecutivo di Rete Pace e Disarmo Giulio Marcon, Portavoce di Sbilanciamoci!

Intervengono:

Maurizio Acerbo, Segretario di Rifondazione Comunista

Segretario di Rifondazione Comunista Angelo Bonelli , Presidente di Europa Verde

, Presidente di Europa Verde Nicola Fratoianni , Segretario nazionale di Sinistra Italiana

, Segretario nazionale di Sinistra Italiana Flavio Lotti , Presidente Fondazione PerugiaAssisi per la cultura della Pace

, Presidente Fondazione PerugiaAssisi per la cultura della Pace Emiliano Manfredonia, Presidente delle ACLI

Presidente delle ACLI Walter Massa, Presidente dell’ARCI

Presidente dell’ARCI Rossella Miccio , Presidente di Emergency**

, Presidente di Emergency** Gianfranco Pagliarulo , Presidente dell’ANPI

, Presidente dell’ANPI Mons. Giovanni Ricchiuti, Arcivescovo Presidente di Pax Christi

SABATO 6 SETTEMBRE

Terza Sessione, ore 9.00-11.00

Il riarmo in Italia e in Europa

Le politiche in atto, le proposte alternative

Qual è lo specifico impatto del riarmo dell’economia di guerra sui paesi e l’arena internazionale e come la guerra condiziona le dinamiche dell’economia, della finanza, le politiche industriali, nei singoli paese.

Coordinano e introducono:

Raffaella Bolini, StopRearmEurope e Vicepresidente ARCI

StopRearmEurope e Vicepresidente ARCI Francesco Vignarca, Coordinatore Campagne di Rete Pace e Disarmo

Intervengono:

Carlo Cefaloni , Movimento dei Focolari

, Movimento dei Focolari Futura D’Aprile , Sbilanciamoci!

, Sbilanciamoci! Luisa Morgantini , Assopace Palestina

, Assopace Palestina Mao Valpiana , Movimento Nonviolento

, Movimento Nonviolento Alex Zanotelli, Missionario comboniano**

Quarta sessione ore 11.00 – 13.00 e 14.00 – 16.00

Le alternative alla guerra e al riarmo

Le proposte e le alternative alla spesa militare

Il riarmo comporterà aumento del debito pubblico, maggiori tasse o più probabilmente tagli alla spesa pubblica, in particolare alla sanità, all’istruzione, alle politiche ambientali, al lavoro. Le proposte e le alternative per politiche a favore dei cittadini

Riarmo o Welfare?

Introduce:

don Giusto Della Valle, Parroco di Rebbio a Como

Intervengono:

Vittorio Agnoletto , Medicina Democratica

, Medicina Democratica Rosy Bindi , Salute, diritto fondamentale**

, Salute, diritto fondamentale** don Virginio Colmegna, Casa della carità**

Casa della carità** Tess Kucich , Rete della Conoscenza*

, Rete della Conoscenza* Pier Luigi Marini, Unione degli Universitari

Coordina:

Carlo Testini, ARCI nazionale

Riarmo o lavoro?

Introduce:

Sandro Estelli, Segretario generale CGIL di Como

Intervengono:

Giorgio Airaudo , Segretario CGIL Piemonte

, Segretario CGIL Piemonte Valentina Cappelletti , Segretaria CGIL Lombardia

, Segretaria CGIL Lombardia Monica Di Sisto , Fairwatch

, Fairwatch Roberto Romano, Economista

Coordina:

Alessandro Messina, Sbilanciamoci!

Riarmo o ambiente?

Introduce:

Marzio Marzorati, Legambiente Lombardia*

Intervengono:

Alessandro Giannì , Relazioni istituzionali Greenpeace, Alleanza Clima Lavoro

, Relazioni istituzionali Greenpeace, Alleanza Clima Lavoro Stefano Malorgio , Segretario generale della FILT Cgil,

, Segretario generale della FILT Cgil, Giovanni Mininni, Segretario generale della FLAI Cgil

Coordina:

Sara Sostini, ARCI Como

Riarmo o democrazia?

Introduce:

Celeste Grossi, ARCI nazionale

Intervengono:

Duccio Facchini , Direttore di Altreconomia

, Direttore di Altreconomia Tomaso Montanari , Rettore Università per gli Stranieri di Siena**

, Rettore Università per gli Stranieri di Siena** Daniela Padoan , Presidente di Libertà e Giustizia

, Presidente di Libertà e Giustizia Nadia Urbinati, Columbia University**

Coordina:

Francesca Giuliani, Sbilanciamoci!

ore 16.30 Conclusioni e lancio delle prossime mobilitazioni

Durante la giornata di sabato sono previsti gli interventi (in orario da definire) di:

Elly Schlein, Segretaria del Partito Democratico

Giuseppe Conte, Presidente del Movimento 5 Stelle

* in attesa di conferma ** da remoto

NB Questo Programma è ancora una bozza provvisoria che potrà subire alcune variazioni, in particolare per la scansione temporale di sessioni e interventi. Il Programma definitivo dell’Altra Cernobbio “Addio alle Armi” 2025 sarà diffuso a fine agosto

