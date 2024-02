Marco Calabria ci ha lasciati

Una morte improvvisa ci ha colpito, ci ha lasciato a 64 anni Marco Calabria, con cui abbiamo condiviso tanti pezzi di vita, da Onde Lunghe a Carta fino ai Cantieri Sociali, a Lunaria e Sbilanciamoci. Il nostro ricordo del giornalista, pacifista, antirazzista e amico.

Nelle nostre piccole e brevi vite incontriamo molte persone.

Alcune lasciano il segno più di altre.

Puoi non vederle per molti anni, ritrovarle, parlarci per ore e sentirle vicine come se le avessi viste il giorno prima.

Marco Calabria è una di queste.

Sapere che non c’è più è un dolore profondo per tutti noi.

E’ molto difficile trovare le parole giuste per ricordarlo.

Marco ha attraversato la vita di molti noi, partecipando a molte delle iniziative promosse da Lunaria e da Sbilanciamoci!

Con Lunaria fondò Onde Lunghe, una rivista interamente ideata e prodotta da una redazione di volontari, che aveva l’ambizione di mettere in rete i movimenti. Il sottotitolo era chiaro: Eventi e movimenti di pace, ambiente e solidarietà. Onde Lunghe è stata una delle esperienze più belle fatte insieme. Ebbe vita breve, ma non ha mai cessato di ispirare il lavoro di Lunaria.

E Marco l’ha portata sempre con sé. Nel suo lavoro di giornalista a Il Manifesto, nell’avventura di Carta e dei suoi Cantieri sociali, poi nella bella sfida di Comune-info (qui alcuni dei suoi ultimi articoli).

Marco ci lascia molto.

L’antirazzismo convinto, non urlato, praticato giorno dopo giorno.

Un’idea della politica visionaria e rivoluzionaria, più fiduciosa nella costruzione dei piccoli cambiamenti dal basso che nella possibilità di conquistare o anche solo di cambiare il potere. Una pratica dell’informazione totalmente eccentrica, sottratta al consumismo degli scoop usa e getta, al personalismo esibito e sensazionalistico, al conteggio dei clic di gradimento.

Marco ha dedicato la sua vita al giornalismo, al pacifismo, all’antirazzismo.

Un filo rosso lega tutte le iniziative editoriali di cui è stato protagonista: l’attenzione a quelle onde corte che spesso nella totale invisibilità cambiano il mondo dal basso, senza aspettare che chi sta in alto cambi rotta.

Buon viaggio Marco

Un abbraccio ai familiari e agli amici di Comune-info.net

Il saluto collettivo a Marco Calabria è sabato 10 febbraio alle 15, a Roma, al Casale Podere Rosa (in via Diego Fabbri), luogo di relazioni sociali a cui è sempre stato legato.

Il ricordo di Tommaso Di Francesco su il manifesto