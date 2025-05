La controrivoluzione californiana

La Silicon Valley est née de la répression de l’État social et progressiste de Roosevelt, dit l’historienne Sylvie Laurent qui s’intéresse à l’alliance techno-réactionnaire entre la Silicon Valley et Donald Trump. Da Mediapart

Dans son nouvel ouvrage, publié au Seuil, «La Contre-Révolution californienne », l’historienne Sylvie Laurent s’intéresse à l’alliance techno-réactionnaire entre la Silicon Valley et Donald Trump. Elle remonte à ses racines, en Californie dans les années 1960, avec Ronald Reagan. Elle dit: “Il m’a semblé qu’un retour sur les origines de la Silicon Valley était éclairant : on l’ignore souvent mais sa matrice historique fut la Californie des années 1960, 70 et 80, lorsque Ronald Reagan et Richard Nixon ont porté la contre-révolution néolibérale depuis la Californie jusqu’à Washington. On pense souvent que la Silicon Valley est née du microcosme contestataire de Berkeley, mais je suggère que c’est au contraire sur la répression de ce mouvement, et plus encore de l’État social et progressiste de Franklin D. Roosevelt et Lyndon B. Johnson, que la technopôle a bâti sa marche vers l’hégémonie”. Et encore: “Clinton privatise l’Internet en 1995, change la loi sur les télécommunications en 1996 pour faire du Net un espace de libre-échange sans contrôle public et cède aux revendications des cyberlibertariens”. “Comme Hollywood, la tech est une usine remarquable de simulacre, de mirage et d’idéologie”, souligne-t-elle.

Read more